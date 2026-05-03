◇ファーム・リーグ巨人―広島（2026年5月3日Gタウン）ファーム・リーグの広島戦で右肩のコンディション不良からの復帰マウンドに立った巨人・山崎伊織投手が2球で降板するアクシデントに見舞われた。初回、先頭の岸本に対して初球は145キロ直球でファウル。2球目の144キロ直球がボールとなったところで自ら異変をベンチに訴え降板。代わって松浦が2番手として登板した。球団によると右肩に違和感が出たためだという。