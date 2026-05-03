ファーム・リーグ交流戦のオリックス―ロッテ戦（杉本商事バファローズスタジアム舞洲）が、珍しい「暗黒コールドゲーム」で引き分けに終わった。0―0の8回、風雨が強くなったことに加えて暗さで視界が悪くなり、試合は中断に。その後、責任審判の松本審判員がマイクを握り「このような天候で視界も悪く、これ以上プレーを続行するのは危険と判断いたしましたので、暗黒によるコールドゲームといたします」と場内にアナウン