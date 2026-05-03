車いすラグビーのジャパンパラ大会最終日は3日、千葉ポートアリーナで行われ、パリ・パラリンピック金メダルで世界ランキング1位の日本は、決勝で世界3位の米国を47―38で下し、優勝した。日本は序盤から激しい守備を展開し、相手のターンオーバーを誘発。6点リードで前半を折り返した後も強度を保ち、徐々に点差を広げた。