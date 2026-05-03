2日に東京ドームで行われたダブル世界タイトルマッチ井上尚弥vs中谷潤人戦でラウンドガールを務めたモデル・細川愛倫に注目が集まっている。【写真】似てる？ホークス細川コーチの娘・細川愛倫、ラウンドガール姿がかわいいプロボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上とWBA＆WBC＆WBO世界同級1位の中谷による日本人対決となった今回の「NTTドコモ presents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中