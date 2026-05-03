◆第１７３回天皇賞・春（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル、良）淀の長距離Ｇ１が１５頭で争われ、４番人気のアクアヴァーナル（牝５歳、栗東・四位洋文厩舎、父エピファネイア）は、最後の直線で食い下がるも４着に終わった。１９５３年レダ以来、史上２頭目となる牝馬Ｖはならず。松山弘平騎手は桜花賞（スターアニス）、皐月賞（ロブチェン）に続くＪＲＡ・Ｇ１・３連勝を逃した。今年の初戦の万葉Ｓを格上挑戦で