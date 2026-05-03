◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―０巨人＝７回裏降雨コールドゲーム＝（３日・甲子園）阪神が雨中の戦いを制し、２連勝で首位を堅守した。３点リードで迎えた７回の攻撃中に雨脚が強くなり、降雨コールドゲームとなった。先発の才木が７回４安打無失点の好投。前回登板からプロ初の中４日で迎えたマウンドで、２四球１１奪三振と意地を見せた。巨人戦は自身８連勝。登板２試合連続６失点と精彩を欠いていたが、名誉挽回した。