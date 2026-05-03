◆春季高校野球神奈川県大会▽決勝横浜８―３横浜創学館（３日・横浜スタジアム）２００３年秋以来、２３年ぶりの県大会優勝を狙った横浜創学館だったが、横浜に逆転負けを喫した。森田誠一監督（６１）は「いけるかなと思ったんですけど、５回の５点かな。あれが明暗を分けたかな。タラレバはないんですけど、ほんと悔やむんでね」と、母校・横浜相手に、１９９１年の監督就任以来の初勝利を逃した悔しさをにじませた。優勝