◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―０巨人（３日・甲子園）＝７回裏降雨コールド＝巨人が阪神に連敗し、ゴールデンウィークは２カード連続負け越しとなった。序盤は巨人・井上温大、阪神・才木浩人による投手戦の様相だったが、４回に絶好調の佐藤輝に右翼へ先制のタイムリー三塁打を浴びた。打線は中４日で先発した才木を打ち崩せず、７回１１三振で完封を許した。またサトテルにやられた。巨人は勝利した１日の同カードでも３安