アン・ハサウェイは、映画『プラダを着た悪魔』のキャストのおかげで、撮影が「これまでで最も笑いの絶えない経験の一つ」になったと明かした。 【写真】尊敬する女優とノリノリのアン・ハサウェイ 現在公開中の『プラダを着た悪魔2』で、アンドレア・“アンディ”・サックス役を再演したアン。1作目の撮影当時は「ストレスや不安を感じていた」と認めつつも、エミリー・ブラント、スタンリー・トゥッチ、メリル