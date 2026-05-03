◇第173回天皇賞・春芝3200メートル（2026年5月3日京都競馬場）第173回「天皇賞・春」は、1番人気のクロワデュノールが、写真判定の末にハナ差で制した。惜しくも2着は12番人気のヴェルテンベルク。3着には2番人気のアドマイヤテラが入った。勝ちタイムは3分13秒7。馬単（7）（15）は2万円、3連単（7）（15）（3）は7万630円。ヴェルテンベルクの奮闘が波乱を呼んだ。クロワデュノールは父キタサンブラック、母ライジ