7回無失点で2勝目を挙げた楽天・早川＝みずほペイペイドーム楽天が連敗を6で止めた。早川はカットボールに切れがあり、7回3安打無失点、9三振の好投で2勝目。七回に太田の犠飛で先制。九回は村林の3点二塁打などで突き放した。ソフトバンクは前田悠が5回無失点と力投したが、零敗。7回楽天1死一、三塁、太田の左犠飛で三走村林が生還。捕手渡辺＝みずほペイペイドーム