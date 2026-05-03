◇セ・リーグ阪神―巨人（2026年5月3日甲子園）阪神の岡田彰布オーナー付顧問（68）が甲子園の巨人戦で朝日放送系の中継ゲストを務めた。巨人3連戦で2度目の放送席登場となった岡田顧問は、阪神が7回無死一塁から才木浩人が打席に立った場面で「おーん、行くん。もう、ええやろ」と発言した。中4日の才木は7回103球を投げて無失点の投球。打席が回ったところで交代の可能性もあったが、才木は雨の中、そのまま打席に入