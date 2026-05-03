◇プロ野球 セ・リーグ 阪神3ー0巨人(3日、甲子園球場)※降雨コールド巨人の井上温大投手が今季5度目の先発で6回3失点8奪三振と粘りの投球を披露。しかし打線の援護がなく、阪神にリードを許したまま降板となりました。井上投手は初回を三者凡退とすると、2回に先頭の佐藤輝明選手に四球を与えますが後続を抑え無失点。続く3回も三者凡退とし序盤をノーヒットピッチングで阪神打線を抑え込みます。しかし4回、先頭の中野拓夢選手に