カンテレ制作の中央競馬中継『KEIBA BEAT』が3日放送され、特別ゲストが話題を集めた。【写真】競馬中継に見上愛が登場京都競馬場で天皇賞・GIが開催されたこの日は、午後2時40分からの生放送。天皇賞でプレゼンターを務める見上愛が、あでやかな和服姿でスタジオに登場した。見上は「ところどころに木を使った飾りとかもあって、ものすごく日本らしさも感じる競馬場だと思いました」とにっこり。そのオーラに、MCの菅井友香