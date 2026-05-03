「天皇賞（春）・Ｇ１」（３日、京都）断然の１番人気に支持されたクロワデュノールが大接戦を制してＧ１・４勝目を挙げた。最後の直線で早めに抜け出して先頭に立ったが、ゴール前で１２番人気の伏兵ヴェルテンベルクに詰め寄られ、ほとんど同時に入線。長い写真判定の末に鼻差で勝利した。ヴェルテンベルクは大金星を逃して２着惜敗。３着は２番人気のアドマイヤテラ、連覇を目指した３番人気のヘデントールは５着だった。