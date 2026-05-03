◇セ・リーグ阪神3―0巨人（2026年5月3日甲子園）中4日で登板した阪神・才木浩人投手（27）が7回5安打11奪三振無失点の好投。試合は7回途中コールドゲームとなり“完投勝利”で3勝目を挙げた。 この日は25年7月16日の中日戦以来となる梅野とのバッテリー。走者を背負いながらも要所を締めた。1点リードの5回は2死二、三塁と一打逆転のピンチも最後は中山を空振り三振に仕留めて雄叫び。6回まで9奪三振無失点と快投した。