オリックスを完封し、2勝目を挙げた日本ハム・北山＝エスコンフィールド日本ハムは北山が3安打に抑え、2季ぶりの完封を初の無四球で果たした。一回にレイエスの適時打と清宮幸の犠飛で2点を先取し、六回は万波の10号ソロで加点した。オリックスは打線が的を絞れず、九里を援護できなかった。6回、日本ハム・万波（手前）に本塁打を浴びたオリックス・九里＝エスコンフィールド