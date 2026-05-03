犬が紐を好む理由 1.狩猟本能を刺激されることがあるため 犬が紐を好むのは、狩猟本能を刺激されることがあるためです。 紐は、ヘビのように見えたり、小動物のように見えたりすることがあります。その紐が揺れたり動いたりしていると、狩猟本能を刺激され、「追いかけたい」「捕まえたい」と感じることがあるのです。 愛犬と遊ぶとき、紐のおもちゃを使って愛犬を楽しませてあげたいときは、紐が不規則な動きをす