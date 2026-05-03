元ギャルママモデルの日菜あこが1日に自身のアメブロを更新。娘と振袖を見に行った際の来場特典と成約特典を明かした。この日、日菜は娘と振袖を見に行ったことを報告し「振り袖を見に行くと『来場特典』が貰える所が多くて娘が行った所はリファのコームが、貰えました」と来場特典を紹介。「コレ今めちゃ人気のやつでとくと髪が綺麗になるって櫛 見た目も可愛いし人気の物を貰えるっていいよね」とコメントした。また、他の特典と