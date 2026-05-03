中谷の左目を破壊する一撃を見舞った井上は、そこから一気に勝利を手繰り寄せた(C)産経新聞社退屈感は微塵もなかった技術戦どちらかが強烈な一撃を食らえば、終わる――。そんな張り詰めた緊張感が漂うリングの中で、絶対王者がニヤリと笑う姿が印象的だった。5月2日、東京ドームで日本ボクシング史に残る「伝説」が生まれた。ボクシングのスーパーバンタム級の4団体統一王者の井上尚弥（大橋）は、元3階級制覇王者の中谷潤人