◇セ・リーグ阪神―巨人（2026年5月3日甲子園）阪神が7回途中降雨コールドゲームで巨人に勝利した。4回1死一塁から佐藤輝が適時三塁打を放ち、先発・才木も快投を見せるなど3―0とリード。7回裏の阪神の攻撃で雨脚が強まり、試合は中断。その後、コールドゲームが宣告された。阪神は前日に続き連勝。9連戦は2カード連続の勝ち越しで首位をキープした。才木は24年から巨人戦は8連勝となった。