平塚競輪場のG1「第80回日本選手権競輪」は3日目を迎えた。7Rから二次予選がスタート。1走目で悔しい敗戦となった地元の松井宏佑（33＝神奈川）が白星。準決勝進出を決めた。「内に松本君が来て、すかさず石原君が来たけど、いい感じで石原君を目がけて踏めた。強くて合わせられけど踏み勝てて良かった。1走目でラインに迷惑をかけて、しっかり気持ちを切り替えて臨めた。調子は悪くない。準決勝もいいレースができるように