◇セ・リーグ巨人0―3阪神（2026年5月3日甲子園）巨人は雨中で行われた伝統の一戦に敗れて2連敗。2カード連続負け越しで貯金が2に減った。0―3で迎えた7回、デビューから11試合連続無失点中だった2番手のドラフト2位右腕・田和が打者の背後をボールが通過するなど激しい雨に苦しめられ、この回2つ目の四球を与えて2死満塁となったところで降雨による試合中断。直後に7回途中コールドゲームとなった。阪神との今季対戦