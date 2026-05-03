NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）の主演を務め、豊臣秀長役を演じる俳優の仲野太賀（33）と兄・豊臣秀吉役を演じる俳優の池松壮亮（35）が3日、博多三大祭りの一つ「博多どんたく港まつり」（福岡市）のパレードに参加した。この日夕には、徳川家康役を演じる俳優の松下洸平（39）と家康の懐刀・石川数正役を演じる俳優の迫田孝也（49）が「浜松まつり」（静岡県浜松市）のパレードに参加予定。大河異例の“同日東西