1986年に連載を開始し、1990年にアニメ化して以降、国民的マンガ・アニメとして親しまれている、さくらももこさんの『ちびまる子ちゃん』。5月1日、『さくらももこOFFICIAL FAN CLUB』の開設が発表された。【写真】ファン必見！早期入会特典でもらえるプレミアム会員証さくらももこファンが歓喜「ファンクラブについて、《さくらももこの世界が、そっと寄りそい、日常を豊かにしてくれる場所》としており、《作品の世界観を大