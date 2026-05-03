俳優の加藤和樹が3日、東京・EX THEATER ROPPONGIで行われた舞台『BACKBEAT』（3日〜17日上演）取材会に登壇した。【集合写真】リーゼントが決まってる！戸塚祥太、加藤和樹、辰巳雄大らキャスト3度目にしてファイナルとなる今回の上演を迎え、加藤は「正直複雑な気持ち」と吐露しつつも「1回1回がファイナルにふさわしい熱量」と自信をにじませた。「それだけ我々は体を張って命がけで“ザ・ビートルズ”というとつもなく大き