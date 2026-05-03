◇東京六大学野球春季リーグ戦第4週第2日立大3―13明大（2026年5月3日神宮）立大は救援陣がつかまって今季5度目の2桁失点を喫した。リーグ戦初先発のルーキー道本想（星稜）が5回を2失点と試合を作った。しかし2番手の林亮玖（4年＝武蔵越生）が満塁のピンチを招き光弘に走者一掃の三塁打を浴びるなど6、7、8回で11失点。当たりの止まっていた明大打線を生き返らせてしまった。「道本はもう少し投げられたが、球数も見