お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの有田哲平が１日深夜放送のＴＢＳ系「有田哲平とコスられない街」に出演。独特すぎるサウナでの“ととのい術”を伝授した。この日はお笑い芸人のビビる大木、モデルの横田真悠、ＡＣＥｅｓの浮所飛貴と東京・池袋を巡るロケ。「サウナは週３、４日ぐらい」通うというほどの“サウナー”の有田は独特のサウナ利用法を披露。「オレ、時計で心拍数計ってるから、心拍数持ちなのよ」と話すと、&#