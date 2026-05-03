夏場所に向け稽古する琴桜＝千葉県松戸市の佐渡ケ嶽部屋大相撲の大関琴桜が夏場所（10日初日・両国国技館）に向け、順調に稽古を続けている。3日は千葉県松戸市の佐渡ケ嶽部屋で新関脇琴勝峰、幕内琴栄峰との申し合いを繰り広げ、積極的に前に出る相撲を見せた。突き、押しや右を差しての出足が鋭く、攻め込まれても簡単に引かなかった。「今のところ状態はいい」との手応えを示し、父で師匠の佐渡ケ嶽親方（元関脇琴ノ若）は