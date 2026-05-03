かつて食卓の定番だった魚肉ソーセージが、40年近い低迷を経て復活しつつある。老舗メーカーのUmios（旧マルハニチロ）が突破口を開いたきっかけの一つは、「開けづらい」と言われてきたオレンジ色の包装フィルムにあった。その負のイメージを払拭すべく、10年以上にわたる試行錯誤の末にフィルムの開封技術を刷新した。ライターの黒島暁生さんが開発の舞台裏に迫る――。（後編／全2回）■なぜ魚肉ソーセージは開けにくいのかUmio