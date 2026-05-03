「はじめの一歩」などで知られる漫画家の森川ジョージ氏（６０）が３日に自身の「Ｘ」を更新。２日に東京ドームで行われた世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチ・井上尚弥と中谷潤人の一戦に言及した。世界中から注目を集めた世紀の一戦は、１２ラウンドの熱戦の末に井上が中谷を判定で下し無敗対決を制した。試合を見守った森川氏は「あの次元であんなに真剣にあんなに楽しそうに試合をする選手達を観たことがない」とポ