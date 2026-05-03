お笑い芸人の千原ジュニアが２日、「ＡＢＥＭＡ的ニュースショー」（ＡＢＥＭＡ）に出演した。番組では３月１６日に起きた辺野古沖転覆事故を取り上げた。沖縄県名護市辺野古沖で、ヘリ基地反対協議会が保有する小型船２隻が転覆。乗船していた修学旅行中の同志社国際高校の２年生の生徒１８人が事故に巻き込まれ、武石知華さんと船長の金井創さんが亡くなった。亡くなった女子生徒の父親が番組の取材に応じ、文書で回答した