【モデルプレス＝2026/05/03】グラビアタレントの星野琴が3日、都内でDVD「琴線にふれて」発売記念イベントを開催。報道陣の取材に応じた。【写真】豊満バストが大胆にのぞく変形水着姿の星野琴◆星野琴「初めて体に…」愛らしいルックスとHcupの豊満バスト、90cmの肉感ヒップで人気の星野。7thイメージDVDとなった今作は、隣に引っ越してきた警察官の星野が誘惑したり、助けてもらったお礼にメイドでご奉仕したり、セクシーな演出