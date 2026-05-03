【モデルプレス＝2026/05/03】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が5月2日、自身のInstagramを更新。イベントのオフショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】23歳乃木坂「細くて綺麗」と話題の肌見せドレス姿◆川崎桜、アメスリでほっそり二の腕輝く川崎は、白いハートの絵文字を添えて、イベント「リアルミート＆グリート」のオフショットを投稿。大きなドット柄が目を引く白のアメリカンスリーブドレス姿