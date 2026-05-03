あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「アリーナツアー」の略語は？「アリーナツアー」の略語はなんでしょうか？ヒントは、4文字です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「アリツア」でした！アリツアとは、主にミュージシャンが行う、大会場でのコンサートツアーを指します。「ついにア