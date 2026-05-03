◆第１７３回天皇賞・春（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル、良）淀の長距離Ｇ１が１５頭で争われ、３番人気のヘデントール（牡５歳、美浦・木村哲也厩舎、父ルーラーシップ）は、５着。レース史上６頭目の連覇はならなかった。クリストフ・ルメール騎手は２３年ジャスティンパレス以来の当レース４勝目を逃した。９か月ぶりとなった今年初戦の京都記念は後方待機から直線伸びず８着。２４年菊花賞２着、２５年ダイヤ