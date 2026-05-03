◆第１７３回天皇賞・春（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル、良）淀の長距離Ｇ１が１５頭で争われ、２番人気のアドマイヤテラ（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父レイデオロ）は、３着に終わった。武豊騎手は歴代最多を更新する当レース９勝目はならなかった。４戦ぶりのコンビとなった前走・阪神大賞典ではレコードＶ。騎乗時は過去４戦３勝と相性抜群。１８年５か月ぶりの２日連続重賞勝利を挙げた鞍上のタクトで、２