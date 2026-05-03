女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「恋愛」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2022年5月22日記事は取材時の状況）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝「この人、合わないかも…」そう感じるポイントは色々あります。それはファッションだったり、笑いのツボだったり、もしくはお金の使い方だったり…。「金銭感覚が違いすぎて…僕の手に負えないなと思ってしまいました」そう話すのは鈴木翔太さ