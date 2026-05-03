◆パ・リーグロッテ―西武（３日・ＺＯＺＯマリン）連敗中のロッテは５点リードの５回、７番・友杉篤輝遊撃手が２打席連続タイムリーとなる適時三塁打を放ち、２安打２打点の活躍。点差を「６」に広げた。２死一塁、西武の２番手右腕・糸川亮太のストレートを逆方向の右中間にはじき返す、値千金のスリーベース。「ポランコさんが一生懸命走ってくれました！追加点を取ることができて良かったです」とコメントした。これ