４月３０日、蓬安県百牛渡江景勝区で、水牛が嘉陵江を渡って太陽島に上陸する様子を見学する観光客。（ドローンから、蓬安＝新華社記者／江宏景）【新華社蓬安5月3日】中国四川省南充市蓬安県の百牛渡江風景区で4月30日、嘉陵江水牛放牧シーズンが始まった。100頭を超える水牛が中州の放牧地を目指して川へ入り、頭を高く上げて泳ぐ「百牛渡江」の壮観な光景が広がった。「百牛渡江」は嘉陵江の蓬安区間で毎年4〜10月の間に見