◇プロ野球 ファーム交流戦 巨人-広島(3日、ジャイアンツタウンスタジアム)巨人の山粼伊織投手がファームの広島戦に先発。わずか2球を投じたところで降板となり、球団は「右肩の違和感」と発表しました。山粼投手は、開幕前に右肩のコンディション不良で離脱。これが復帰戦となる先発マウンドでした。初回、広島の先頭打者である岸本大希選手に対し、2球目のストレートが外角高めに外れた後、タイムを要求し自らベンチ