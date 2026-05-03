NPB(日本野球機構)は3日の公示を発表。ヤクルトは前日先発した小川泰弘投手を抹消し、この日のDeNA戦先発のウォルターズ投手を登録しました。小川投手はDeNAを相手に3回までパーフェクトの好投を見せるも、5回につかまり満塁のピンチを招きます。ここで打席に迎えた対する先発・入江大生投手のプロ初ヒットを浴び2失点。直後には打線が奮起し、2点リードと逆転に成功するも、6回にもヒットと四球で1アウト1、2塁のピンチを招き降板