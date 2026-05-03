舞台「BACKBEAT」の公開ゲネプロが3日、東京・港区のEX THEATER ROPPONGIで行われた。世界的ロックバンド「ザ・ビートルズ」が結成当初は5人編成だったという史実を基にした伝記映画「BACKBEAT」を舞台化。メンバーの葛藤や心の揺れを描く青春群像劇で、日本では19年に初演され23年に再演された。A．B．C−Z戸塚祥太（39）はメジャーデビュー目前に21歳で死去したベーシストのスチュアート・サトクリフを演じている。「今回がファ