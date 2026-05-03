児童手当の拡充は、子育て世帯の家計にどのような影響を与えているのでしょうか。ソニー生命保険株式会社が実施した調査によると、児童手当の所得制限撤廃について、世帯年収1000万円以上の親の7割強が「家計が助かっている」と感じていることが分かりました。また、児童手当を高校生年代まで延長したことについても、高校生の親の約8割が家計への負担軽減につながっていると答えています。【グラフ】年収1000万円以上の親に聞いた