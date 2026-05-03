改良で最新デザインと2種ハイブリッドを設定 ルノー「キャプチャー」は、初代が2013年に欧州で販売が開始され、日本市場には2014年に導入されたBセグメントのコンパクトSUVです。都市部でも扱いやすいボディサイズとSUVとしての実用性を備えています。発売以来、世界で累計200万台以上の販売実績を誇り、欧州のコンパクトSUVカテゴリーで販売台数No.1を獲得した年もあるモデルです。【画像】超カッコイイ！ これがリッター「23