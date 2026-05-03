東京・福生市で17歳の少年をハンマーで殺害しようとしたとして男が逮捕された事件で、男が逃走にバイクも使っていたことがわかりました。【映像】逃走に使用された車両の様子（積んでいた水なども）高林輝行容疑者（44）は先月29日、福生市で17歳の少年をハンマーで殴り、殺害しようとした疑いがもたれています。高林容疑者は事件後、駆け付けた警察官にスプレーのようなものを撒いた直後に自宅の裏口から逃走しました。捜