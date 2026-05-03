NPB(日本野球機構)は3日の公示を発表。DeNAは前日のヤクルト戦に先発した入江大生投手を抹消しました。先発マウンドにあがると、初回から連打を浴びるなど度々ピンチを招いた入江投手。それでも4回まで無失点にしのぐ粘投を見せます。そんな中、5回には2アウト満塁の好機で打席を迎え、外野の前進守備の頭上を越えるプロ初ヒットを記録。これは自らを援護する先制タイムリー2塁打となりました。しかし直後の5回裏には、1アウトから