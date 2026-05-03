高市総理大臣はベトナム訪問を終えて、専用機で出発しました。【映像】ベトナムを訪問した高市総理次に訪れるオーストラリアでは経済や安全保障など幅広い分野での更なる関係強化を図ります。飯山雄矢記者「インド太平洋地域で中国が威圧的な動きを強めるなか、高市総理は今回の一連の訪問を通じ、協力の足場を固めたい考えです」ベトナムでは、レアアースの安定供給へ連携していくことなどで一致しました。また、「自由で開