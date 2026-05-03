イランメディアは戦闘終結に向けたアメリカの提案に対し、イランが14項目に及ぶ回答を提出したと報じました。【映像】トランプ氏「彼らは壊滅状態だ」イランの革命防衛隊に近いタスニム通信は2日、イランがアメリカが示した9項目の提案に対して、仲介国のパキスタンを通じて14項目に及ぶ回答を提出したと伝えました。イランの提案には、アメリカ軍の周辺地域からの撤退や海上封鎖の解除、レバノンを含むすべての戦線での戦闘