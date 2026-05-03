気象台は、午後4時9分に、大雨警報（土砂災害）を今治市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】愛媛県・今治市に発表 3日16:09時点東予では、3日夜のはじめ頃から4日明け方まで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■今治市□大雨警報【発表】・土砂災害3日夜のはじめ頃から4日明け方にかけて警戒